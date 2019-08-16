Умер второй ульяновец из-за отравления кустарным постным маслом

Следственный комитет России приступил к проверке в связи с госпитализацией жителей Ульяновска из-за отравления. Стало известно о гибели второго горожанина из числа попавших в больницу, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом, сообщает RT.