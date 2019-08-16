Умер второй ульяновец из-за отравления кустарным постным маслом

Следственный комитет России приступил к проверке в связи с госпитализацией жителей Ульяновска из-за отравления. Стало известно о гибели второго горожанина из числа попавших в больницу, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом, сообщает RT.

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По предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло, приобретённое у одного производителя.

Среди отравившихся двое детей, по оценке врачей, угрозы их жизни нет, отмечают в СК.


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ФОТО: pixaby.com
ТЕГИ:ГибельГоспитализацияОтравлениеУльяновская Область

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