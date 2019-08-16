Производители дали совет, как не отравиться маслом

После употребления некачественного подсолнечного масла в Ульяновске умерли двое из числа семи госпитализированных. Среди тех, кто находится в больнице, двое – дети. Их жизни ничто не угрожает. Как добавили в Следственном управлении СК РФ по Ульяновской области, следственные органы проводят проверку по факту отравления. В качестве наиболее вероятной причины отравления называется употребление пациентами в пищу подсолнечного масла кустарного производства, содержащего неизвестное токсичное вещество.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил в эфире НСН, что также считает эту версию приоритетной.