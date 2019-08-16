Производители дали совет, как не отравиться маслом
После трагедии в Ульяновске, где двое человек погибли, отравившись маслом, исполнительный директор Масложирового союза России в эфире НСН призвал доверять только продукции крупных компаний.
После употребления некачественного подсолнечного масла в Ульяновске умерли двое из числа семи госпитализированных. Среди тех, кто находится в больнице, двое – дети. Их жизни ничто не угрожает. Как добавили в Следственном управлении СК РФ по Ульяновской области, следственные органы проводят проверку по факту отравления. В качестве наиболее вероятной причины отравления называется употребление пациентами в пищу подсолнечного масла кустарного производства, содержащего неизвестное токсичное вещество.
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил в эфире НСН, что также считает эту версию приоритетной.
«Это вопрос контроля качества на выходе готовой продукции. Скорее всего, масло изготавливали с нарушением технологий или из некачественного сырья, из-за чего пострадал конечный продукт», - пояснил Мальцев.
Как сообщается, предпринимателю из Ульяновска привезли 200 мешков семечек. Мужчина перегнал все в масло – вернул часть товарищу из Сызрани, часть оставил себе, пять литров отдал дочери.
«Вероятно, в продукт попал яд, никаких заменителей при производстве масла использовать нельзя. Просто это невозможно».
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что сами пострадавшие считают, что могли отравиться крысиным ядом, каким-то образом попавшим в масло. Как уберечься от подобных инцидентов спросила НСН у Михаила Мальцева. Ответ был прост.
«Покупайте продукцию крупных компаний, известных брендов, а не на рынке у непонятных людей, тогда и не будет никаких проблем. А суррогатное производство, когда нет никакого контроля, приводит к печальным последствиям. У всех компаний, входящих в Масложировой союз, высокотехнологичное производство», - отметил руководитель Масложирового союза страны.
Напомним, что 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв её за напиток.
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