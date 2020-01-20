В крещенских купаниях в Подмосковье поучаствовали почти 200 тысяч человек
В Подмосковье в крещенскую ночь в прорубь окунулись около 195 тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе областного комитета по туризму. Купели были расположены на территории 307 населенных пунктов. При этом, как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в число лучших мест для купания вошли купели на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево в Сергиевом Посаде, у святого источника «Белый колодец» в Зарайске, в усадьбе Демьяново в Клину, а также в селе Талеж под Чеховом.
Отмечается, что у купелей за порядком и безопасностью жителей Подмосковья следили более двух тысяч правоохранителей, сотрудники Росгравдии и представители народных дружин.
Ранее НСН писала, что за нырянием в прорубь должно стоять истинное понимание праздника Богоявления, его сути. Об этом на пресс-конференции НСН заявил иеромонах Димитрий Першин.
«Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился. Возникает вопрос. Люди приходили к Иоанну Предтечи, чтобы избавиться от греха через погружение в воды Иордана, а Христос для чего пришел? В Нем нет греха! Иоанн понимает и говорит ему об этом, но Христос должен исполнить "всякую правду". И в момент его спуска в Иордан, во время Крещения вдруг оказывается, что эта пустыня далекая - самое чистое место на земле. Потому что Бог открывает Себя мирозданию как Святую Троицу. Сюда приходили люди, чтобы покаяться, избавиться от греха и способны были вместить эту весть, что пришел Сын Божий, а не очередной пророк. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием. Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь», - напомнил отец Димитрий Першин.
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