В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы Набиуллиной

Владимир Путин высоко оценивает работу Центробанка и его руководителям Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии президента к руководству Банка России.

По его словам, Кремль прислушивается ко всем точкам зрения по поводу финансово-экономической политики, передает ТАСС.