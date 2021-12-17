В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы Набиуллиной

Владимир Путин высоко оценивает работу Центробанка и его руководителям Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии президента к руководству Банка России.

По его словам, Кремль прислушивается ко всем точкам зрения по поводу финансово-экономической политики, передает ТАСС.

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Повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЭльвира НабиуллинаЦентробанк
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