Песков назвал условие общения Путина с Маском

В Кремле надеются, что российский рынок заинтересует американского бизнесмена Илона Маска, в этом случае может состояться и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства всегда открыт к общению с иностранными предпринимателями, он и так регулярно проводит такие встречи.

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Песков отметил, что Владимир Путин ежегодно общается, например, с французскими и немецкими предпринимателями, с теми, кто представлен в России.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал «Человеком года - 2021» по версии журнала Time. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как американскому бизнесмену удалось обойти Россию и США в космической отрасли.

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ТЕГИ:БизнесИлон МаскВладимир Путин
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