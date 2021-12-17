Песков назвал условие общения Путина с Маском

В Кремле надеются, что российский рынок заинтересует американского бизнесмена Илона Маска, в этом случае может состояться и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства всегда открыт к общению с иностранными предпринимателями, он и так регулярно проводит такие встречи.