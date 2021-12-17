Песков назвал условие общения Путина с Маском
В Кремле надеются, что российский рынок заинтересует американского бизнесмена Илона Маска, в этом случае может состояться и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства всегда открыт к общению с иностранными предпринимателями, он и так регулярно проводит такие встречи.
Песков отметил, что Владимир Путин ежегодно общается, например, с французскими и немецкими предпринимателями, с теми, кто представлен в России.
Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал «Человеком года - 2021» по версии журнала Time. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как американскому бизнесмену удалось обойти Россию и США в космической отрасли.
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