В Кремле высказались об обязательной вакцинации от COVID-19
Решений о введении обязательной вакцинации россиян от коронавируса пока не принималось, власти страны наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента отметил, что статистика по коронавирусу ежедневно меняется, и показатели «пока не являются поводом для оптимизма, поэтому следим дальше».
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