В Кремле высказались об обязательной вакцинации от COVID-19

Решений о введении обязательной вакцинации россиян от коронавируса пока не принималось, власти страны наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Госдуме рассказали об условиях для обязательной вакцинации от COVID-19

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что статистика по коронавирусу ежедневно меняется, и показатели «пока не являются поводом для оптимизма, поэтому следим дальше».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДмитрий ПесковКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры