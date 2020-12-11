В Кремле вновь заявили об отсутствии планов введения локдауна в России
У Кремля по-прежнему нет планов вводить полный локдаун в стране из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, ранее в Кремле отмечали, что нынешнего уровня организации процесса противодействия коронавирусной инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно.
К слову, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от COVID-19 в России остаётся ниже средней по миру, напоминает RT.
Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное число со времени начала эпидемии.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7 215. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области, а также Карелия, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии
- Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19
- «Кроме новогодней ночи». Власти Петербурга не исключили смягчения ограничений для общепита
- Умер режиссер Ким Ки Дук
- AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru