В Кремле вновь заявили об отсутствии планов введения локдауна в России

У Кремля по-прежнему нет планов вводить полный локдаун в стране из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, ранее в Кремле отмечали, что нынешнего уровня организации процесса противодействия коронавирусной инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно.

К слову, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от COVID-19 в России остаётся ниже средней по миру, напоминает RT.