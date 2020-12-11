В Кремле вновь заявили об отсутствии планов введения локдауна в России

У Кремля по-прежнему нет планов вводить полный локдаун в стране из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, ранее в Кремле отмечали, что нынешнего уровня организации процесса противодействия коронавирусной инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно.

К слову, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от COVID-19 в России остаётся ниже средней по миру, напоминает RT.

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Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное число со времени начала эпидемии.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 7 215. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области, а также Карелия, сообщает «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКремльДмитрий Песков
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