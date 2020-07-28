В Кремле рассказали о здоровье Путина после новости о COVID-19 у Лукашенко

Самочувствие Владимира Путина не вызывает опасений, его рабочий график продолжается. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко перенёс коронавирус.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально!», - заверил представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что в Москве ранее не были осведомленыо том, что президент Белоруссии переболел COVID-19, отмечает телеканал 360 .

Ранее сегодня Лукашенко признался, что перенёс коронавирус на ногах, в бессимптомной форме. Он также утверждал, что в таком варианте переносят это заболевание 97% населения республики.

Бильжо: коронавирус ушел в отгул, скоро вернется

30 июня Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным во время открытия памятника Советскому солдату подо Ржевом. Они также провели двусторонние переговоры.

По данным министерства здравоохранения Белоруссии, в стране зарегистрировано около 67,5 тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Умерли с начала пандемии 543 пациента, выздоровели около 61 тысячи инфицированных.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЛукашенкоПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры