В Кремле рассказали о здоровье Путина после новости о COVID-19 у Лукашенко

Самочувствие Владимира Путина не вызывает опасений, его рабочий график продолжается. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко перенёс коронавирус.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально!», - заверил представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что в Москве ранее не были осведомленыо том, что президент Белоруссии переболел COVID-19, отмечает телеканал 360 .

Ранее сегодня Лукашенко признался, что перенёс коронавирус на ногах, в бессимптомной форме. Он также утверждал, что в таком варианте переносят это заболевание 97% населения республики.