В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран
Обращений с просьбой о поставках российской вакцины от COVID-19 от других стран много, однако пока производственные мощности России не позволяют удовлетворить их все. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что работа в данном направлении ведется.
Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поставках в республику вакцины «Спутник V» и надеется на получение первой партии в ближайшее время, пишет RT. Песков отметил, что российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения.
Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщается на официальной странице препарата «Спутник V» в Twitter.
18 февраля глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт», пишет Газета.ru. Она охватит 6 тысяч добровольцев в Москве и ОАЭ. Отмечается, что участники ранее не вакцинировались «Спутником V» и не имеют противопоказаний. Пока в эксперименте принимают участие 490 человек, пишут «Известия». По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество добровольцев возрастет по мере прохождения ими медобследования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- СМИ: Противники Пашиняна ворвались в здание администрации Центрального района Еревана
- Путин оценил эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса
- В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран
- «С большим уважением». Песков рассказал об отношении Кремля к Горбачёву
- В Кремле не согласились с результатами исследования о падении доходов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru