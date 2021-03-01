В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран

Обращений с просьбой о поставках российской вакцины от COVID-19 от других стран много, однако пока производственные мощности России не позволяют удовлетворить их все. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что работа в данном направлении ведется.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поставках в республику вакцины «Спутник V» и надеется на получение первой партии в ближайшее время, пишет RT. Песков отметил, что российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщается на официальной странице препарата «Спутник V» в Twitter.