В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран

Обращений с просьбой о поставках российской вакцины от COVID-19 от других стран много, однако пока производственные мощности России не позволяют удовлетворить их все. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что работа в данном направлении ведется.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поставках в республику вакцины «Спутник V» и надеется на получение первой партии в ближайшее время, пишет RT. Песков отметил, что российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщается на официальной странице препарата «Спутник V» в Twitter.

Премьер Чехии заявил, что страна может приступить к вакцинации «Спутником V» без санкции ЕС

18 февраля глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт», пишет Газета.ru. Она охватит 6 тысяч добровольцев в Москве и ОАЭ. Отмечается, что участники ранее не вакцинировались «Спутником V» и не имеют противопоказаний. Пока в эксперименте принимают участие 490 человек, пишут «Известия». По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество добровольцев возрастет по мере прохождения ими медобследования.




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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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