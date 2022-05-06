В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая
6 мая 202213:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 9 мая примет участие в параде Победы, сообщает РИА Новости.
По его словам, также глава государства, по традиции, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее Песков заявил, что на праздновании Дня Победы в Москве не будет иностранных лидеров, так как в 2022 году дата не является юбилейной и решили никого не приглашать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru