В Кремле рассказали о планах Путина на 9 Мая

По его словам, также глава государства, по традиции, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее Песков заявил, что на праздновании Дня Победы в Москве не будет иностранных лидеров, так как в 2022 году дата не является юбилейной и решили никого не приглашать.