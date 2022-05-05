Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец завил, что существует высокая вероятность отбоя воздушной части Парада Победы по метеоусловиям, сообщает РИА Новости.
По его словам, по предварительным прогнозам, в Москве в День Победы ожидается пасмурная погода, что связано с прохождением активного холодного атмосферного фронта.
«Ожидается сплошная 10-балльная многослойная облачность с расчётной нижней кромкой от 200 до 400 метров и кратковременным ухудшением видимости до 1-3 километров, а это - два важнейших для авиации параметра атмосферы», - подчеркнул синоптик.
Он добавил, что 9 мая москвичей и гостей столицы ждёт аномальный холод: до пяти градусов тепла утром и до 10 градусов тепла днём, что на 7-9 градусов ниже положенного по климату, а из-за порывистого ветра будет казаться, что температура ещё ниже, «как минимум, на 2-3 градуса».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что из-за погодных условий в столице продлили отопительный сезон.
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