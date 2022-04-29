Песков заявил, что иностранных лидеров не будет на Дне Победы в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на праздновании Дня Победы в Москве не будет иностранных лидеров, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что в 2022 году дата не является юбилейной
«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров... это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что также не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что посвящённые Дню Победы мероприятия пройдут в более чем 100 странах мира, сообщает RT.
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