В Кремле рассказали о напряженном графике Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что график Владимира Путина, который работает удаленно, более интенсивный, чем обычно. При этом официальный представитель Кремля отметил, что президент скучает без прямого общения с людьми.
«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика», — рассказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
Пресс-секретарь также сообщил, что «график не то что такой же, он гораздо интенсивнее, чем в обычный период».
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин продолжит работу в дистанционном режиме еще около недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса
- Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей
- Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ
- Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге
- Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача