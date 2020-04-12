В Кремле рассказали о напряженном графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что график Владимира Путина, который работает удаленно, более интенсивный, чем обычно. При этом официальный представитель Кремля отметил, что президент скучает без прямого общения с людьми.

«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика», — рассказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).