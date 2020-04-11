В Кремле рассказали о здоровье Путина
11 апреля 202014:02
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился подробностями о самочувствии президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«Здоровье президента РФ отменное», - заявил официальный представитель Кремля.
В качестве подтверждения этому Песков сослался на плотный рабочий график главы государства.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин продолжит работу в дистанционном режиме еще около недели.
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