Овчинский: Программу к Дню народного единства представит «Макет Москвы» на ВДНХ

Специальная программа подготовлена в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ к Дню народного единства. Посетители 2 - 4 ноября смогут присоединиться к обзорным экскурсиям по макету российской столицы, а также принять участие в викторинах с памятными призами. Праздничные мероприятия анонсировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Павильон «Макет Москвы» давно стал не просто популярной выставочной площадкой, а настоящим образовательным и культурным центром, где история и современность столицы встречаются в интерактивном формате. Регулярные мероприятия, которые мы здесь проводим, позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на развитие мегаполиса, понять логику градостроительных решений и ощутить свою связь с городом. Особенно символично, что в День народного единства мы можем предложить посетителям программу, которая объединяет разные эпохи и культурные периоды», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



В течение трех праздничных дней экскурсии будут начинаться в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Регистрация не требуется. После этого все желающие смогут поучаствовать в интерактивной программе с возможностью выиграть призы. Каждые полчаса будут проводиться светотехнические представления. Таким необычным способом организаторы расскажут об архитектурных особенностях Москвы и покажут её с необычного ракурса.



Кроме того, в павильоне продолжает работу фотовыставка «Индустриальное наследие Москвы». Экспозиция знакомит с промышленной историей столицы. Посетить «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

