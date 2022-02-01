В Кремле прокомментировали сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах

Он поблагодарил журналистов, которые рассказали о данной проблеме и подчеркнул, что в Кремле обязательно обратят на это внимание.

«Да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в управлении ФАС Ханты-Мансийского автономного округа объявили о проведении проверки обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях региона, сообщает RT.