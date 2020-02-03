В Кремле прокомментировали идею упоминания Бога в Конституции

Все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

«Все дискуссии ведутся в рамках рабочей комиссии, и она должна там вестись», — заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в неё упоминание Бога. Мнения в думских фракциях на этот счёт разошлись, а вот в Совете при президенте по правам человека сочли это предложение некорректным, учитывая многоконфессиональность нашей страны и статью 14 Конституции РФ, где речь идёт о светском государстве, отмечает Life.ru.