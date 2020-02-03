В Кремле прокомментировали идею упоминания Бога в Конституции
Все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.
«Все дискуссии ведутся в рамках рабочей комиссии, и она должна там вестись», — заявил представитель Кремля.
Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в неё упоминание Бога. Мнения в думских фракциях на этот счёт разошлись, а вот в Совете при президенте по правам человека сочли это предложение некорректным, учитывая многоконфессиональность нашей страны и статью 14 Конституции РФ, где речь идёт о светском государстве, отмечает Life.ru.
Ранее НСН писала, что подавляющее большинство россиян поддерживают поправки к Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это показали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.
Самое активное одобрение получили поправки социального характера: 91% респондентов заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в основном законе страны обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат. Лишь 1% опрошенных высказались скорее об отрицательном отношении.
Предложение зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценивают 90%, а скорее отрицательно — 5%
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева
- Поклонская предложила взять пример с украинской конституции
- Посол: Российские журналисты в ЦАР нарушили множество законов
- Украинский «Боинг» в Иране уничтожили на глазах пилота другого лайнера
- Отказ Зеленского от предложенных Ираном компенсациях списали на некомпетентность