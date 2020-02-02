СПЧ: Упоминание о Боге противоречит Конституции

Упоминание Бога в преамбуле Конституции РФ противоречит самому основному закону. Об этом заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.

Упоминание Бога в основном законе вступает в противоречие с действующими положениями статьи 14 Конституции. В них Россия провозглашена светским государством. Зампредседателя СПЧ назвала внесение поправки и Боге некорректным из-за многоконфессиональности России, а также из-за наличия в стране атеистов, сообщает «Интерфакс».