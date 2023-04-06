В Кремле прокомментировали идею отмены моратория на смертную казнь

В Кремле не обсуждался вопрос снятия моратория на смертную казнь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вынесенные в ДНР смертные приговоры не были приведены в исполнение

Он отметил, что дискуссии на эту тему проводились и раньше, но никаких решений до сих пор не принято.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов опредложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСмертная Казнь

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