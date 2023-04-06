Вынесенные в ДНР смертные приговоры не были приведены в исполнение

Как отметила парламентарий, ДНР отменила смертную казнь после вхождения в состав России, пишет Ura.ru.

«Уже с октября [2022 года] на территории республики ... правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ ... Смертная казнь в кодексе РФ отсутствует», — подчеркнула Шишкина в беседе с ТАСС.

