Вынесенные в ДНР смертные приговоры не были приведены в исполнение

Смертные приговоры, вынесенные в Донецкой народной республике, не были приведены в исполнение. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Елена Шишкина.

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Как отметила парламентарий, ДНР отменила смертную казнь после вхождения в состав России, пишет Ura.ru.

«Уже с октября [2022 года] на территории республики ... правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ ... Смертная казнь в кодексе РФ отсутствует», — подчеркнула Шишкина в беседе с ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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