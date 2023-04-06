Вынесенные в ДНР смертные приговоры не были приведены в исполнение
Смертные приговоры, вынесенные в Донецкой народной республике, не были приведены в исполнение. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Елена Шишкина.
Как отметила парламентарий, ДНР отменила смертную казнь после вхождения в состав России, пишет Ura.ru.
«Уже с октября [2022 года] на территории республики ... правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ ... Смертная казнь в кодексе РФ отсутствует», — подчеркнула Шишкина в беседе с ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru