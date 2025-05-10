В Кремле не будут проводить церемонию развода караулов 10 мая

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле не состоится 10 мая. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

«Десятого мая... церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России... проводиться не будет», - указано в заявлении.

Церемония должна была пройти на Соборной площади Московского Кремля.

Ранее ФСО предупредила, что посетители не смогут попасть в Кремль и в Александровский сад с 7 по 9 мая из-за подготовки и проведения Парада Победы.

