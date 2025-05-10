В Кремле не будут проводить церемонию развода караулов 10 мая
10 мая 202501:40
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле не состоится 10 мая. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
«Десятого мая... церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России... проводиться не будет», - указано в заявлении.
Церемония должна была пройти на Соборной площади Московского Кремля.
Ранее ФСО предупредила, что посетители не смогут попасть в Кремль и в Александровский сад с 7 по 9 мая из-за подготовки и проведения Парада Победы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru