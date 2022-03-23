В Кремле призвали не драматизировать отъезд российских звёзд за рубеж

По его словам, не стоит излишне драматизировать отъезд некоторых из них за границу, так как одна «отъехавшая звезда» не может «сделать общую погоду».

Он отметил, что творческие люди должны «нести искусство людям», и в сложившейся ситуации могут поступить «лучшим образом».

