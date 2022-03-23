В Кремле призвали не драматизировать отъезд российских звёзд за рубеж
23 марта 202214:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия богата на таланты и звёзды, сообщает RT.
По его словам, не стоит излишне драматизировать отъезд некоторых из них за границу, так как одна «отъехавшая звезда» не может «сделать общую погоду».
Он отметил, что творческие люди должны «нести искусство людям», и в сложившейся ситуации могут поступить «лучшим образом».
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru