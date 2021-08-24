В Кремле признали «непростую» ситуацию с ростом цен в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с ростом цен в стране и заявил, что правительство контролирует ситуацию.

По его словам, по этому вопросу есть прямое поручение президента, Кремль поддерживает деятельность правительства по контролю за изменением цен.

Российские поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%

Песков отметил положительные результаты деятельности министров по данному вопросу.

Профильным ведомствам и представителям бизнеса необходимо проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в России. Соответствующее поручение ранее дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Рост ЦенДмитрий Песков
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