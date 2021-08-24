В Кремле признали «непростую» ситуацию с ростом цен в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с ростом цен в стране и заявил, что правительство контролирует ситуацию.
По его словам, по этому вопросу есть прямое поручение президента, Кремль поддерживает деятельность правительства по контролю за изменением цен.
Песков отметил положительные результаты деятельности министров по данному вопросу.
Профильным ведомствам и представителям бизнеса необходимо проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в России. Соответствующее поручение ранее дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru