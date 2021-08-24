Вице-премьер Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Профильным ведомствам и представителям бизнеса необходимо проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в России. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Российские поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее российские поставщики продуктов заявили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки и нехватке свободного транспорта, напоминают Известия. По разным оценкам, стоимость транспортировки выросла на 10-160 процентов. Минсельхоз, Минпромторг и Минтранс занялись разработкой возможных решений этого вопроса, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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