Вице-премьер Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее российские поставщики продуктов заявили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки и нехватке свободного транспорта, напоминают Известия. По разным оценкам, стоимость транспортировки выросла на 10-160 процентов. Минсельхоз, Минпромторг и Минтранс занялись разработкой возможных решений этого вопроса, отмечает телеканал «360».

