В Кремле предупредили о рисках выравнивания зарплат учителей
Инициативе о выравнивании зарплат учителей по всей России несет в себе риски. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Совета Федерации. В Кремле добавили, что в администрации президента этот вопрос пока не поднимался.
Ранее в Совфеде заявили о необходимости привести к единому знаменателю зарплаты учителей в России, создав единую на всю страну систему вознаграждения их труда.
Как заявил «Известиям» замглавы комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас зарплаты учителей устанавливает учредитель , как правило, муниципалитет.
Таким образом зарплаты педагогов отданы на откуп региональным властям, хотя учителя реализуют единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Отметим, что заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург, комментируя НСН инициативу Совфеда, предупредил, что если зарплату учителей уравняют по всей стране – доходы столичных педагогов могут упасть.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил RT, что поддерживает инициативу коллег из Совета Федерации.
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