В Кремле предупредили о рисках выравнивания зарплат учителей

Инициативе о выравнивании зарплат учителей по всей России несет в себе риски. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Совета Федерации. В Кремле добавили, что в администрации президента этот вопрос пока не поднимался.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости привести к единому знаменателю зарплаты учителей в России, создав единую на всю страну систему вознаграждения их труда.