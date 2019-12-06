В Кремле предупредили о рисках выравнивания зарплат учителей

6 декабря 201913:53

Инициативе о выравнивании зарплат учителей по всей России несет в себе риски. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Совета Федерации. В Кремле добавили, что в администрации президента этот вопрос пока не поднимался.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости привести к единому знаменателю зарплаты учителей в России, создав единую на всю страну систему вознаграждения их труда.

В профсоюзе «Учитель» рассказали, как «рисуют» зарплаты педагогам в России

Как заявил «Известиям» замглавы комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас зарплаты учителей устанавливает учредитель , как правило, муниципалитет.

Таким образом зарплаты педагогов отданы на откуп региональным властям, хотя учителя реализуют единый федеральный государственный образовательный стандарт.

Отметим, что заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург, комментируя НСН инициативу Совфеда, предупредил, что если зарплату учителей уравняют по всей стране – доходы столичных педагогов могут упасть.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил RT, что поддерживает инициативу коллег из Совета Федерации.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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