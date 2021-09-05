В Кремле посочувствовали переживаниям школьника, поправившего Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожалел ученика школы, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время разговора об истории, сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Путин заявил, что его не задело уточнение от школьника

«Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков.

Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».

Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинШкола
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