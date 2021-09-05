В Кремле посочувствовали переживаниям школьника, поправившего Путина

«Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков.

Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».

Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».

