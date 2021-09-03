Путин заявил, что его не задело уточнение от школьника
Президент России Владимир Путин признался, что порадовался замечанию школьника, который указал ему на ошибку во время разговора о Северной войне, сообщает ТАСС.
По его словам, это говорит о том, что подрастающее поколение знает историю.
«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», - резюмировал российский лидер.
Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».
Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заступился за школьника и заявил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, сообщает RT. Кроме того, он напомнил, что Путин поблагодарил ученика за поправку.
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