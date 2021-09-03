Путин заявил, что его не задело уточнение от школьника

Президент России Владимир Путин признался, что порадовался замечанию школьника, который указал ему на ошибку во время разговора о Северной войне, сообщает ТАСС.

По его словам, это говорит о том, что подрастающее поколение знает историю.

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», - резюмировал российский лидер.

Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».

Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заступился за школьника и заявил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, сообщает RT. Кроме того, он напомнил, что Путин поблагодарил ученика за поправку.