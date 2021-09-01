Директор школы назвала наглым ученика, который указал Путину на ошибку

Директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева предположила, что ученик Никанор Толстых решился указать на ошибку президента России Владимира Путина из-за наглости, присущей молодым людям, сообщает издание «Подъём».

По её словам, поступок школьника - это сочетание молодости и здоровых амбиций, в также недостаток общения с людьми, которые занимают положение в обществе.

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости... Ну, наверное, какая-то определённая наглость», - отметила директор.

Рябцева добавила, что с годами приходит определённое понимание и скромность, не позволяющие «поправлять в том числе Владимира Владимировича».

Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I, сообщает Ura.ru. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».