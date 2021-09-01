Директор школы назвала наглым ученика, который указал Путину на ошибку
Директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева предположила, что ученик Никанор Толстых решился указать на ошибку президента России Владимира Путина из-за наглости, присущей молодым людям, сообщает издание «Подъём».
По её словам, поступок школьника - это сочетание молодости и здоровых амбиций, в также недостаток общения с людьми, которые занимают положение в обществе.
«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости... Ну, наверное, какая-то определённая наглость», - отметила директор.
Рябцева добавила, что с годами приходит определённое понимание и скромность, не позволяющие «поправлять в том числе Владимира Владимировича».
Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I, сообщает Ura.ru. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Защитник Чистяков из-за травмы покинул расположение сборной России по футболу
- Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
- СМИ: талибы назначили нового губернатора провинции Панджшер
- Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко
- Директор школы назвала наглым ученика, который указал Путину на ошибку
- Система FacePay с 15 октября заработает на всех станциях московского метро
- Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом Сбербанку
- Уроки футбола ввели в 150 российских школах
- Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории
- Сотрудницу музея уволили за отказ от электронного голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru