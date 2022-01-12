Голикова: столичный регион первым примет на себя первый удар «омикрона»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что столичный регион России первым примет на себя удар вспышки нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

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На совещании у президента РФ Владимира Путина она отметила, что в настоящее время в стране зафиксировано около 698 случаев заражения новым вариантом.

«Мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», - подчеркнула Голикова.

Ранее в России зарегистрировали первую выявляющую штамм «омикрон» тест-систему, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияКоронавирусОмикрон-штаммТатьяна Голикова
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