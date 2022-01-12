Голикова: столичный регион первым примет на себя первый удар «омикрона»
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что столичный регион России первым примет на себя удар вспышки нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.
На совещании у президента РФ Владимира Путина она отметила, что в настоящее время в стране зафиксировано около 698 случаев заражения новым вариантом.
«Мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», - подчеркнула Голикова.
Ранее в России зарегистрировали первую выявляющую штамм «омикрон» тест-систему, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане
- В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного
- На Украине мужчина сделал тату с лицом Порошенко на ягодицах
- Новак назвал уровень газификации России по итогам 2021 года
- Кабмин к концу недели представит новые меры борьбы с «омикроном»
- СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве
- Предполагаемый убийца депутата задержан в Нижегородской области
- СМИ: Госдума примет законопроекты о QR-кодах в «жестком» виде
- Голикова: столичный регион первым примет на себя первый удар «омикрона»
- Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru