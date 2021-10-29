В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от коронавируса в регионах

По словам представителя Кремля, препаратов не хватает из-за неритмичных темпов вакцинации, которые провоцируют «краткосрочные дефициты».

«Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно о нехватке однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в нескольких регионах. В частности, из-за повышенного спроса запасы препарата закончились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, Красноярском крае. Кроме того, дефицит «Спутника Лайт» прогнозируется в Архангельской области.

