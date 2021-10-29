В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от коронавируса в регионах

Дефицит вакцин от коронавируса в российских регионах краткосрочный и будет ликвидирован в самые сжатые сроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

По словам представителя Кремля, препаратов не хватает из-за неритмичных темпов вакцинации, которые провоцируют «краткосрочные дефициты».

«Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно о нехватке однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в нескольких регионах. В частности, из-за повышенного спроса запасы препарата закончились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, Красноярском крае. Кроме того, дефицит «Спутника Лайт» прогнозируется в Архангельской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусРегионыДмитрий Песков
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