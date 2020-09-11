В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян
В Кремле пока не было предметных обсуждений идеи о возможности введения в России гарантированного дохода для всех граждан. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремль приходит большое количество инициатив от людей со знаниями и опытом, и все они не остаются без внимания, сообщает Ura.ru.
Напомним, ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в стране минимальный гарантированный доход для граждан. Он полагает, что выплачивать его стоит каждому, независимо от профессии и социального положения, напоминает RT.
К слову, основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать ведение минимального гарантированного дохода по аналогии с материнским капиталом. По его словам, это поможет избежать таких отрицательных побочных эффектов как инфляция и иждивенчество.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что вопрос введения минимального гарантированного дохода может быть проработан к формированию бюджета на 2021-2022 годы.
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