В Кремле пока не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

В Кремле пока не было предметных обсуждений идеи о возможности введения в России гарантированного дохода для всех граждан. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремль приходит большое количество инициатив от людей со знаниями и опытом, и все они не остаются без внимания, сообщает Ura.ru.

Напомним, ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в стране минимальный гарантированный доход для граждан. Он полагает, что выплачивать его стоит каждому, независимо от профессии и социального положения, напоминает RT.