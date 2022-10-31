В Кремле ответили на вопрос об указе Путина о завершении мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

Зеленский считает, что вскоре Москве может понадобиться новая мобилизация

«Мы проинформируем вас дополнительно», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, пишут «Известия». По его словам, установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУказыВладимир ПутинМобилизация
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