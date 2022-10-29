Зеленский считает, что вскоре Москве может понадобиться новая мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва может вновь вскоре обновить мобилизацию людей.

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Ранее 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены.

Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.


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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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