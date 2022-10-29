Зеленский считает, что вскоре Москве может понадобиться новая мобилизация
28 октября 202223:57
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва может вновь вскоре обновить мобилизацию людей.
Ранее 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены.
Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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28 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru