В Кремле ответили на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине

По его словам, все соответствующие материалы уже переданы в ведомство, однако «ожидать сегодня каких-то итогов неправильно».

«Это произошло вчера... Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена», - отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку из-за выявленных фактов присутствия ряда срочников в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает RT.

