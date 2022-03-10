В Кремле ответили на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осуществлять проверку и давать правовую оценку участию солдат срочной службы в спецоперации на Украине будет давать военная прокуратура, сообщает РИА Новости.

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По его словам, все соответствующие материалы уже переданы в ведомство, однако «ожидать сегодня каких-то итогов неправильно».

«Это произошло вчера... Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена», - отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку из-за выявленных фактов присутствия ряда срочников в частях российских вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФДмитрий Песков
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