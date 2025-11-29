В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы произошедшем взрыве баллистической ракеты в Оренбургской области.

Ранее в Сети появились сведения о том, что на военной базе в Оренбуржье взорвалась баллистическая ракета.

«Я не видел таких сообщений», - заявил Песков журналистам.

Накануне представитель Кремля рассказал, что президент РФ Владимир Путин встретится со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

