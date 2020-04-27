В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за COVID-19

Решение о продлении ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19 в России, следует принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также пояснил, что сейчас делать прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможно.

«Пальцем в небо», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: Попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя

Ранее сегодня Дмитрий Песков рассказа, что допускает выход России на плато по коронавирусу к середине мая.

«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля

Кроме того, пресс-секретарь президента России добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил. Но жизнь, как подчеркнул Песков, в любом случае вернется в нормальное русло, ﻿сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПандемиясамоизоляцияКоронавирусДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры