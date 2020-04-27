В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за COVID-19

Решение о продлении ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19 в России, следует принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также пояснил, что сейчас делать прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможно.

«Пальцем в небо», — подчеркнул представитель Кремля.