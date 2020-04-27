В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за COVID-19
Решение о продлении ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19 в России, следует принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также пояснил, что сейчас делать прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможно.
«Пальцем в небо», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сегодня Дмитрий Песков рассказа, что допускает выход России на плато по коронавирусу к середине мая.
«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля
Кроме того, пресс-секретарь президента России добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил. Но жизнь, как подчеркнул Песков, в любом случае вернется в нормальное русло, сообщает телеканал 360.
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