Песков: Попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя

Попасть к Владимиру Путину без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом в интерью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, представитель Кремля добавил, что глава государства минимизировал число очных контактов.

Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется», пишет RT.

Кстати, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19. Определенная часть сотрудников администрации президента, по словам Дмитрия Пескова, тестируется несколько раз в неделю.

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Ранее НСН писала, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на этой неделе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинДмитрий Песков
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