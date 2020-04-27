Песков: Попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя
Попасть к Владимиру Путину без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом в интерью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, представитель Кремля добавил, что глава государства минимизировал число очных контактов.
Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется», пишет RT.
Кстати, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19. Определенная часть сотрудников администрации президента, по словам Дмитрия Пескова, тестируется несколько раз в неделю.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на этой неделе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru