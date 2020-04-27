Песков: Попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя

Попасть к Владимиру Путину без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом в интерью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, представитель Кремля добавил, что глава государства минимизировал число очных контактов.

Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется», пишет RT.

Кстати, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19. Определенная часть сотрудников администрации президента, по словам Дмитрия Пескова, тестируется несколько раз в неделю.