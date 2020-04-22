В Кремле оценили версию об искусственности COVID-19
Кремль выступает против муссирования бездоказательных обвинений о якобы искусственном происхождении коронавируса COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», - отметил представитель Кремля на брифинге для журналистов.
Так Песков прокомментировал высказываемые публично предположения об искусственном происхождении коронавируса нового типа.
Речь в частности, идёт о публикациях в СМИ США с намёками на то, что вирус якобы мог быть разработан в китайской лаборатории.
Пресс-секретарь отметил, что отечественные специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из КНР, происходит обмен информацией, передает RT.
Дмитрий Песков также выразил уверенность, что доказать или опровергнуть искусственное происхождение коронавируса пока невозможно, поскольку на любой аргумент находится контраргумент.
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