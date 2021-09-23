В Кремле оценили вероятность нового локдауна из-за COVID-19

Каких-то решений о новом локдауне или других ограничениях из-за COVID-19 в России пока не принималось. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в четверг, 23 сентября, стало известно, что в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране скончались 820 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Столько же летальных исходов было подтверждено 26 августа, напоминает Ura.ru.