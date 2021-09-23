В Кремле оценили вероятность нового локдауна из-за COVID-19
Каких-то решений о новом локдауне или других ограничениях из-за COVID-19 в России пока не принималось. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, ранее в четверг, 23 сентября, стало известно, что в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране скончались 820 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Столько же летальных исходов было подтверждено 26 августа, напоминает Ura.ru.
Также в оперштабе отметили, что за сутки в России выявили 21 438 заражений коронавирусом. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии выявили более 7 миллионов 354 тысяч инфицированных.
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7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
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6,6 млн+16 567 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru