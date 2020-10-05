В Кремле оценили рост числа случаев COVID-19 в России

В Кремле прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, растущие цифры, конечно, является весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо осторожнее.

«Это касается каждого из нас», — цитирует представителя Кремля RT.

При этом, Песков подчеркнул, что не в курсе планов по возвращению «локдауна» в связи с COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 10 888 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших, отмечает РИА ФАН.