В Кремле оценили рост числа случаев COVID-19 в России
В Кремле прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, растущие цифры, конечно, является весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо осторожнее.
«Это касается каждого из нас», — цитирует представителя Кремля RT.
При этом, Песков подчеркнул, что не в курсе планов по возвращению «локдауна» в связи с COVID-19.
Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 10 888 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших, отмечает РИА ФАН.
А ранее в понедельник, 5 октября, стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение.
Между тем, до этого первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти могут вновь закрыть границы.
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