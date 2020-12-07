В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна из-за COVID-19

В Кремле заявили, что не видят необходимости вводить новый локдаун и ограничивать передвижение между российским регионами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, он уточнил, что регионы имеют право вводить жесткие ограничения, такие полномочия им предоставлены федеральным центром, пишет Ura.ru.

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Между тем, в конце ноября мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что принятые в Москве меры по борьбе с коронавирусом пока позволяют избежать полного «закрытия» города. Об этом Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Градоначальник добавил, что отмена существующих мер станет опрометчивым решением. В этой связи в Москве продлеваются до 15 января ограничения для граждан старше 65-лет и тех, у кого есть хронические заболевания – им по-прежнему необходимо оставаться дома. Городские досуговые учреждения для детей останутся закрытыми, а предприятия будут обязаны перевести в дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников.

Мэр отметил, что это позволяют не закрывать бизнес, магазины и сферу обслуживания и избежать «весеннего сценария», когда пришлось закрывать все предприятия, за исключением жизненно важных.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РегионыКоронавирусКремльДмитрий Песков
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