В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна из-за COVID-19

Между тем, в конце ноября мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что принятые в Москве меры по борьбе с коронавирусом пока позволяют избежать полного «закрытия» города. Об этом Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Градоначальник добавил, что отмена существующих мер станет опрометчивым решением. В этой связи в Москве продлеваются до 15 января ограничения для граждан старше 65-лет и тех, у кого есть хронические заболевания – им по-прежнему необходимо оставаться дома. Городские досуговые учреждения для детей останутся закрытыми, а предприятия будут обязаны перевести в дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников.

Мэр отметил, что это позволяют не закрывать бизнес, магазины и сферу обслуживания и избежать «весеннего сценария», когда пришлось закрывать все предприятия, за исключением жизненно важных.

