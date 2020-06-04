В Кремле оценили «коронавирусную» обстановку в стране

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится на плато, есть признаки к сокращению темпов инфицирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 4 июня. По его словам, в Кремле с повышенным вниманием следят за эпидемиологической обстановкой в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, передаёт РИА Новости.

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«В целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается», - отметил Песков.

Представитель Кремля при этом воздержался от прогнозов, отметив, что они в компетенции эпидемиологов и медиков. Песков лишь отметил, что пока власти не предвидят каких-либо проблем в плане COVID-19 к моменту голосования.

Досрочное голосование начнётся после парада Победы 24 июня, датой плебисцита назначено 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГолосованиеКоронавирусКремль
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