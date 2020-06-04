В Кремле оценили «коронавирусную» обстановку в стране

«В целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается», - отметил Песков.

Представитель Кремля при этом воздержался от прогнозов, отметив, что они в компетенции эпидемиологов и медиков. Песков лишь отметил, что пока власти не предвидят каких-либо проблем в плане COVID-19 к моменту голосования.

Досрочное голосование начнётся после парада Победы 24 июня, датой плебисцита назначено 1 июля.

