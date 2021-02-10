В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах РФ

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, пишет Ura.ru. До этого, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что рекомендательный режим ношения масок необходим во всех регионах, а не только в Удмуртии.