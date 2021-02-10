Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram объявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

По его словам, к такому решению власти региона пришли «после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе, которая складывается благоприятным образом».

При этом Кадыров настоятельно рекомендовал продолжить носить маски гражданам, входящим в группы риска, а также в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса.

Кроме того, чеченские власти сняли ограничения по передвижению через границы республики.

«Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», - написал Кадыров.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок.

