Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram объявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах.
По его словам, к такому решению власти региона пришли «после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе, которая складывается благоприятным образом».
При этом Кадыров настоятельно рекомендовал продолжить носить маски гражданам, входящим в группы риска, а также в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса.
Кроме того, чеченские власти сняли ограничения по передвижению через границы республики.
«Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», - написал Кадыров.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок.
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