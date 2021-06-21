В Кремле отметили неизбежность ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация от коронавируса неизбежна для тех, кто хочет обезопасить себя и окружающих в период роста числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация на данный момент тяжелая, президент России Владимир Путин каждый день получает доклады из оперативного штаба и от глав регионов о том, как развивается ситуация.

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Песков также отметил, что правительство не обсуждало возможность введения программы бесплатных тестов на антитела.

Ранее Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН заявила, что необходимо мотивировать людей вакцинироваться и предложила сделать день вакцинации выходным.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусДмитрий Песков
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