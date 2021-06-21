В Кремле отметили неизбежность ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация от коронавируса неизбежна для тех, кто хочет обезопасить себя и окружающих в период роста числа заболевших. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация на данный момент тяжелая, президент России Владимир Путин каждый день получает доклады из оперативного штаба и от глав регионов о том, как развивается ситуация.