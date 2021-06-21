В Совфеде предложили сделать день вакцинации выходным

Необходимо мотивировать людей вакцинироваться, чтобы они сами осознали важность мероприятия, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН.

«Те меры стимулирования, которые предложила Москва и Санкт-Петербург по участию в розыгрышах, беспрецедентные. В Мурманской области есть предложение ввести выходной в день вакцинации и после. Это важная мера, психологическое стимулирование человека. Эти меры помогают человеку самому ответить для себя, насколько важная вакцинация. Работодатели могут найти меры стимулирования, которые позволит их бюджет», - отметила Кусайко

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации также в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской областях и в Туле. О намерении ввести обязательную вакцинацию для ряда граждан заявили власти Мурманской и Магаданской областей.

