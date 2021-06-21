В Центре Гамалеи поддержали решение губернатора Подмосковья вакцинироваться трижды

Владимир Гущин рассказал, что вакцинация – самый действенный способ получить иммунитет на фоне вспышки новых штаммов вируса. 

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин на пресс-конференции в НСН поддержал решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева вакцинироваться уже в третий раз.

«Губернатор Подмосковья сделал очень правильно. Если он первую прививку поставил довольно давно. Когда мы столкнулись с вспышкой индийского варианта, лучшая гарантия, чтобы защитить себя, это иметь высококачественный иммунитет. В результате вакцинации это сделать проще и безопаснее всего. Вопрос о ревакцинации сейчас стоит, но он не первостепенный», - отметил Гущин.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН призвал ввести обязательную вакцинацию для врачей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры