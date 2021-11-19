В Кремле отказались комментировать сертификацию COVID-вакцин для детей

По его словам, о перспективах вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 «не Кремль нужно спрашивать».

«Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификацией вакцин, ни детских, ни взрослых, никаких», - подчеркнул Песков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что, по предварительным данным клинических исследований, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков признана безопасной и эффективной, сообщает RT.