В Кремле отказались комментировать сертификацию COVID-вакцин для детей
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не занимаются сертификацией вакцин от коронавируса для детей, сообщает РИА Новости.
По его словам, о перспективах вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 «не Кремль нужно спрашивать».
«Это не вопрос для Кремля, мы же не занимаемся сертификацией вакцин, ни детских, ни взрослых, никаких», - подчеркнул Песков.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что, по предварительным данным клинических исследований, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков признана безопасной и эффективной, сообщает RT.
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