В Кремле опровергли слухи о новом карантине из-за COVID-19
17 сентября 202012:42
Святослав Павлов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для новых ограничений по коронавирусу в России сейчас нет.
Песков сообщил журналистам, что система здравоохранения в России предельно мобилизована, что позволяет куда более гибко реагировать на рост числа заражений.
«Оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», - подчеркнули в Кремле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин исключил новые карантинные меры в столице.
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17 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru