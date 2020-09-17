В Кремле опровергли слухи о новом карантине из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для новых ограничений по коронавирусу в России сейчас нет.

Песков сообщил журналистам, что система здравоохранения в России предельно мобилизована, что позволяет куда более гибко реагировать на рост числа заражений.

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«Оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», - подчеркнули в Кремле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин исключил новые карантинные меры в столице.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Песков
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