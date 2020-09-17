В Кремле опровергли слухи о новом карантине из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для новых ограничений по коронавирусу в России сейчас нет.



Песков сообщил журналистам, что система здравоохранения в России предельно мобилизована, что позволяет куда более гибко реагировать на рост числа заражений.