В Кремле объяснили, почему не вводится новый локдаун

Разговоров о новом локдауне в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российская система здравоохранения готова к тому, чтобы выдержать давление на неё.

Песков также объяснил, что весной локдаун вводился из-за внезапности эпидемии COVID-19. Он напомнил, что тогда ещё не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развёрнуто производство, был дефицит ИВЛ, пишет RT.