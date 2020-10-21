В Кремле объяснили, почему не вводится новый локдаун
Разговоров о новом локдауне в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российская система здравоохранения готова к тому, чтобы выдержать давление на неё.
Песков также объяснил, что весной локдаун вводился из-за внезапности эпидемии COVID-19. Он напомнил, что тогда ещё не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развёрнуто производство, был дефицит ИВЛ, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Он подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.
«Каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», - цитирует Пескова РИА Новости.
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